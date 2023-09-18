В Росії значно погіршилися ситуація з правами людини, - ООН

"Російська влада серйозно обмежила свободу об'єднань, мирних зібрань і вираження поглядів, як онлайн, так і офлайн, а також фундаментально підірвала незалежність судової влади і гарантії справедливого судового розгляду", - йдеться в копії доповіді ООН, що потрапила в розпорядження агентства.

Зазначається, що в Росії свавільно застосовують різноманітні адміністративні санкції проти інакомислячих, а проти мирних протестувальників використовується сила.

Додамо, що така доповідь - перший випадок, коли Рада з прав людини, яка існує 16 років, отримала мандат на перевірку дотримання прав одного з членів так званої "п'ятірки", які займають постійні місця в Раді Безпеки.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в ООН підтримали резолюцію про права людини в Україні внаслідок російської агресії. Вона дозволяє продовжити повноваження Незалежної міжнародної комісії ООН розслідувати усі порушення міжнародного права у контексті війни.

До того ж, комітет ООН заявив про глибоку стурбованість порушеннями прав людини окупантами та приватними військовими компаніями в Україні. Йдеться про насильницькі викрадення, тортури, зґвалтування та страти.

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