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В России значительно ухудшилась ситуация с правами человека, - ООН

Иллюстративное фото: в России значительно ухудшилась ситуация с правами человека (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация с правами человека в России значительно ухудшилась с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Российские власти серьезно ограничили свободу объединений, мирных собраний и выражения взглядов, как онлайн, так и офлайн, а также фундаментально подорвали независимость судебной власти и гарантии справедливого судебного разбирательства", - говорится в копии доклада ООН, который попал в распоряжение агентства.

Отмечается, что в России произвольно применяют различные административные санкции против инакомыслящих, а против мирных протестующих используется сила.

Добавим, что такой доклад - первый случай, когда Совет по правам человека, существующий 16 лет, получил мандат на проверку соблюдения прав одного из членов так называемой "пятерки", которая занимает постоянные места в Совете Безопасности.

Напомним, в апреле 2023 года в ООН поддержали резолюцию о правах человека в Украине в результате российской агрессии. Она позволяет продлить полномочия Независимой международной комиссии ООН расследовать все нарушения международного права в контексте войны.

К тому же, комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека оккупантами и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.

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