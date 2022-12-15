У Росії злякалися передачі Patriot Україні та пригрозили "непередбачуваними наслідками"

У Росії відреагували на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. У Кремлі розцінили це як провокація і, як завичай, почали загрожувати наслідками.
Про це заявили в посольстві Російської Федерації, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначають у дипломатичному відомстві.
Нагадаємо, раніше СNN повідомляло про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.
Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.
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