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У Росії злякалися передачі Patriot Україні та пригрозили "непередбачуваними наслідками"

Фото: у РФ висловилися про можливу передачу США системи ППО Patriot Україні (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

У Росії відреагували на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. У Кремлі розцінили це як провокація і, як завичай, почали загрожувати наслідками.

Про це заявили в посольстві Російської Федерації, передає РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Передача США Києву комплексів Patriot стала б черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - зазначають у дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, раніше СNN повідомляло про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні.

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