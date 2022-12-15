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В России испугались передачи Patriot Украине и пригрозили "непредсказуемыми последствиями"

Фото: в РФ высказались о возможной передаче США системы ПВО Patriot Украине (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В России отреагировали на информацию о планах США передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. В Кремле расценили это как провокация и, по обыкновению, принялись грозить последствиями.

Об этом заявили в посольстве Российской Федерации, передает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Передача США Киеву комплексов Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям", - отмечают в дипломатическом ведомстве.

Напомним, ранее СNN сообщало о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине.

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