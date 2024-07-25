У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95 та Ту22, - ПС

Зауважимо, що Ту-95 можуть переносити сучасну крилату ракету Х-101.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Харківській області завершилась найтриваліша тривога з початку війни. Загальна тривалість склала дві доби, 2 години та 31 хвилину.

Ми також писали, що російські окупанти цієї ночі здійснили повітряну атаку на Україну. Українські військові повідомили, що під час атаки збили усі російські "Шахеди" на підступах до Києва.

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