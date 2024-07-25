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У Росії злетіли бомбардувальники Ту-95 та Ту22, - ПС

Фото: у Росії помітили зліт шести бортів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 липня, ввечері у Росії помітили зліт шести бортів. Серед них літаки Ту-95 та Ту-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт 3 бортів Ту-95 та 3-х Ту-22 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)", - заявили в ПС.

Військові також закликали українців слідкувати за подальшими повідомленнями.

Оновлено о 22:11.

За даними Повітряних сил у повітряному просторі РФ вже знаходиться 6 бортів Ту-95 та 3 борти Ту-22

 "Прямують в район "Енгельсу"!", - пояснили військові.

Зауважимо, що Ту-95 можуть переносити сучасну крилату ракету Х-101.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні у Харківській області завершилась найтриваліша тривога з початку війни. Загальна тривалість склала дві доби, 2 години та 31 хвилину.

Ми також писали, що російські окупанти цієї ночі здійснили повітряну атаку на Україну. Українські військові повідомили, що під час атаки збили усі російські "Шахеди" на підступах до Києва.

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