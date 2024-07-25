В России взлетели бомбардировщики Ту-95 и Ту22, - ПС

Заметим, что Ту-95 может переносить современную крылатую ракету Х-101.

Напомним, мы сообщали, что сегодня в Харьковской области завершилась продолжительная тревога с начала войны. Общая продолжительность составила двое суток, 2 часа и 31 минуту.

Мы также писали, что российские оккупанты этой ночью совершили воздушную атаку на Украину. Украинские военные сообщили, что во время атаки сбили все российские "Шахеды" на подступах к Киеву.

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