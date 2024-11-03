В России сошли с рельсов более 20 вагонов с углем (фото)

Фото: в России сошли с рельсов вагоны с углем (Getty Images)

В России поезд с углем частично сошел с рельсов. Это произошло в ночь на 3 ноября в Башкирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру РФ в Telegram.

Инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино - Дема. С рельсов сошли 22 вагона, груженные углем. Как утверждает российская прокуратура, в результате аварии пострадавших нет. Причины аварии пока неизвестны, россияне говорят, что проводят проверку. Фото: в России сошли с рельсов вагоны (t.me/ptprok)