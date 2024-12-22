У Росії зіткнулися поїзди: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям

Нагадаємо, у листопаді у Росії сталася подібна аварія. У Башкирії зійшли з рейок 22 вагони, які були завантажені вугіллям.

Також зазначимо, що партизани здійснили диверсію на залізниці у Ростовській області Росії. Агенти партизанського руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує Росію та окуповану частину Донецької області.

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