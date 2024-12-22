В России столкнулись поезда: с рельсов сошли десятки вагонов с углем

Напомним, в ноябре в России произошла подобная авария. В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, которые были загружены углем.

Также отметим, что партизаны совершили диверсию на железной дороге в Ростовской области России. Агенты партизанского движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.

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