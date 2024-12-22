ua en ru
Нд, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Росії зіткнулися поїзди: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям

Забайкалля, Неділя 22 грудня 2024 09:59
UA EN RU
У Росії зіткнулися поїзди: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям Фото: у Росії зійшли з рейок вагони з вугіллям (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварія на залізниці сталася на південному сході Росії у неділю, 22 грудня. Там зіткнулися два вантажні потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру РФ.

Як пишуть росіяни, аварія сталася сьогодні зранку у Забайкальському краї. Сталося зіткнення двох вантажних потягів з вугіллям.

Внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та сім - у другого.

Російська прокуратура стверджує, що нібито загрози екології немає, які і постраждалих. Рух потягів на ділянці, де сталася аварія, призупинили. Прокуратура заявила, що перевірить, чи були дотримані правила безпеки та експлуатації залізничного транспорту.

Фото: у Росії зіткнулися вантажні поїзди з вугіллям (t.me/vstproc)

Нагадаємо, у листопаді у Росії сталася подібна аварія. У Башкирії зійшли з рейок 22 вагони, які були завантажені вугіллям.

Також зазначимо, що партизани здійснили диверсію на залізниці у Ростовській області Росії. Агенти партизанського руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує Росію та окуповану частину Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Аварія
NEWS
Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб
Втрати РФ з початку повномасштабної війни складають понад 774 000, - Генштаб
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців