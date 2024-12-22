У Росії зіткнулися поїзди: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям

Аварія на залізниці сталася на південному сході Росії у неділю, 22 грудня. Там зіткнулися два вантажні потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру РФ.

Фото: у Росії зіткнулися вантажні поїзди з вугіллям (t.me/vstproc)

Російська прокуратура стверджує, що нібито загрози екології немає, які і постраждалих. Рух потягів на ділянці, де сталася аварія, призупинили. Прокуратура заявила, що перевірить, чи були дотримані правила безпеки та експлуатації залізничного транспорту.

Внаслідок аварії 42 вагони зійшли з рейок: 35 вагонів з першого потяга та сім - у другого.

Як пишуть росіяни, аварія сталася сьогодні зранку у Забайкальському краї. Сталося зіткнення двох вантажних потягів з вугіллям.

Нагадаємо, у листопаді у Росії сталася подібна аварія. У Башкирії зійшли з рейок 22 вагони, які були завантажені вугіллям.

Також зазначимо, що партизани здійснили диверсію на залізниці у Ростовській області Росії. Агенти партизанського руху "Атеш" спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі, яка зв'язує Росію та окуповану частину Донецької області.

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