В России столкнулись поезда: с рельсов сошли десятки вагонов с углем

Авария на железной дороге произошла на юго-востоке России в воскресенье, 22 декабря. Там столкнулись два грузовых поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру РФ.

Фото: в России столкнулись грузовые поезда с углем (t.me/vstproc)

Российская прокуратура утверждает, что якобы угрозы экологии нет, как и пострадавших. Движение поездов на участке, где произошла авария, приостановили. Прокуратура заявила, что проверит, были ли соблюдены правила безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В результате аварии 42 вагона сошли с рельсов: 35 вагона с первого поезда и сем - со второго.

Как пишут россияне, авария произошла сегодня утром в Забайкальском крае. Произошло столкновение двух грузовых поездов с углем.

Напомним, в ноябре в России произошла подобная авария. В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона, которые были загружены углем.

Также отметим, что партизаны совершили диверсию на железной дороге в Ростовской области России. Агенты партизанского движения "Атеш" сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали, которая связывает Россию и оккупированную часть Донецкой области.

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