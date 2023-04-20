В Росії зіткнулись з проблемами ремонту іноземного енергообладнання через санкції

Останній пакет санкцій проти Росії унеможливив для країни-окупанта вивезення енергообладнання за межі країни для планового ремонту.

Про це заявив міністр енергетики країни-агресора Микола Шульгінов, пише РБК-Україна з посиланням на російський " Интерфакс ".

"Також необхідна актуалізація плану заміщення потужностей, що вибувають у разі неможливості подальшої експлуатації турбін", - зауважив міністр.

Також міністр відзначив, що російські компанії "РусГідра" і "Квадра" найбільше експлуатують зарубіжні турбіни.

"Останній санкційний пакет фактично унеможливив вивезення обладнання за межі Росії для планового ремонту. Сьогодні питання обслуговування імпортозалежного обладнання вкрай актуальне", - заявив Шульгінов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Financial Times, в Європейському союзі допускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Водночас ЄС все ж запровадить 11-ий пакет обмежень.

Також нещодавно США запровадили чергові санкції проти Росії, які ще більше обмежили її доступ до міжнародної фінансової системи.

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