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В России столкнулись с проблемами ремонта иностранного энергооборудования из-за санкций

Фото: в России столкнулись с проблемами ремонта иностранного энергооборудования из-за санкций (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Последний пакет санкций против России сделал невозможным для страны-оккупанта вывоз энергооборудования за пределы страны для планового ремонта.

Об этом заявил министр энергетики страны-агрессора Николай Шульгинов, пишет РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Последний санкционный пакет фактически сделал невозможным вывоз оборудования за пределы России для планового ремонта. Сегодня вопрос обслуживания импортозависимого оборудования крайне актуален", - заявил Шульгинов.

Также министр отметил, что российские компании "РусГидра" и "Квадра" больше всего эксплуатируют зарубежные турбины.

"Также необходима актуализация плана замещения выбывающих мощностей в случае невозможности дальнейшей эксплуатации турбин", - заметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Financial Times, в Европейском союзе допускают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. В то же время ЕС все же введет 11-й пакет ограничений.

Также недавно США ввели очередные санкции против России , еще больше ограничившие ее доступ к международной финансовой системе.

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