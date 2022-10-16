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У Росії зібралися провести нові види "мобілізацій"

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Москва, Неділя 16 жовтня 2022 16:33
У Росії зібралися провести нові види "мобілізацій" Фото: У Росії зібралися провести нові види "мобілізацій" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Підтримка України з боку НАТО потребує внутрішньої економічної та іншої мобілізації у Росії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

"НАТО де-факто вже бере участь в українському конфлікті. Це вимагає, напевно, нашої такої внутрішньої економічної та іншої мобілізації. Це додаткове навантаження", - заявив Пєсков.

Під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації у Росії. Він планує кинути на війну в Україні 300 тисяч резервістів.

При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч вже мобілізованих. Проте реальна кількість їх менша, хоч і перевищує 100 тисяч людей.

Крім того, у Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи ЗС РФ. Туди вже прибули перші ешелони з російськими військовими.

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