В России собрались провести новые виды "мобилизаций"

Поддержка Украины со стороны НАТО требует внутренней экономической и иной мобилизации в России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ .

"НАТО де-факто уже принимает участие в украинском конфликте. Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Это дополнительная нагрузка", - заявил Песков.

Во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тысячах уже мобилизованных. Однако реальное количество их меньше, хотя и превышает 100 тысяч людей.

Кроме того, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. Туда уже прибыли первые эшелоны с российским военными.

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