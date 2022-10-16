ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России собрались провести новые виды "мобилизаций"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 16 октября 2022 16:33
В России собрались провести новые виды "мобилизаций" Фото: В России собрались провести новые виды "мобилизаций" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поддержка Украины со стороны НАТО требует внутренней экономической и иной мобилизации в России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

"НАТО де-факто уже принимает участие в украинском конфликте. Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Это дополнительная нагрузка", - заявил Песков.

Во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тысячах уже мобилизованных. Однако реальное количество их меньше, хотя и превышает 100 тысяч людей.

Кроме того, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. Туда уже прибыли первые эшелоны с российским военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Российская Федерация Мобилизация в России
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась