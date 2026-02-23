У Росії жорстка кадрова криза - нема робочих рук навіть у екстрених службах

У Росії стрімко посилюється кадровий дефіцит, який уже охопив силові відомства, комунальні служби та цивільні галузі економіки на тлі війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Нестача працівників у РФ набула системного характеру - від пожежників і поліцейських до двірників і промислових спеціалістів.

Дефіцит у МНС

Глава МНС РФ Олександр Куренков публічно визнав нестачу персоналу та запропонував залучати до роботи пожежниками військовослужбовців строкової служби. Причиною відтоку кадрів він назвав низький рівень зарплат.

У Федеральній протипожежній службі, яка відповідає за боротьбу з пожежами та аварійно-рятувальні роботи по всій території РФ, не вистачає понад третини співробітників - близько 91,2 тис. осіб. Загальна укомплектованість підрозділів становить 65,5%.

Найгірша ситуація зафіксована в Удмуртії (дефіцит 35%), Тульській області (30%), Магаданській області (27%) та Москві (27%).

Криза в поліції

Складна ситуація спостерігається і в системі МВС. У низці регіонів некомплект особового складу наближається до третини, а в середньому по країні становить близько 19%.

Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев заявив, що за рік звільнився фактично кожен другий дільничний. За його словами, ті, хто залишився, "працюють за чотирьох". Зарплати роками не індексувалися, що прискорює відтік кадрів.

У 2025 році кількість звільнених з МВС РФ зросла на 7% - до 80 тис. осіб. Це на 40% більше, ніж кількість нових співробітників.

Проблеми в цивільному секторі

Кадровий дефіцит охопив і цивільні галузі. Зокрема, на Далекому Сході РФ бракує навіть двірників. Роботодавці змушені підвищувати зарплати та пропонувати додаткові бонуси, щоб залучити працівників.

Офіційний рівень безробіття в Росії становить 2,2%, тоді як кількість відкритих вакансій - близько 1,7 млн.

В уряді РФ визнають, що до 2030 року економіці країни необхідно додатково залучити до 12 млн працівників