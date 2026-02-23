В России жесткий кадровый кризис - нет рабочих рук даже в экстренных службах

В России стремительно усиливается кадровый дефицит, который уже охватил силовые ведомства, коммунальные службы и гражданские отрасли экономики на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки .

Нехватка работников в РФ приобрела системный характер - от пожарных и полицейских до дворников и промышленных специалистов.

Дефицит в МЧС

Глава МЧС РФ Александр Куренков публично признал нехватку персонала и предложил привлекать к работе пожарными военнослужащих срочной службы. Причиной оттока кадров он назвал низкий уровень зарплат.

В Федеральной противопожарной службе, которая отвечает за борьбу с пожарами и аварийно-спасательные работы по всей территории РФ, не хватает более трети сотрудников - около 91,2 тыс. человек. Общая укомплектованность подразделений составляет 65,5%.

Наихудшая ситуация зафиксирована в Удмуртии (дефицит 35%), Тульской области (30%), Магаданской области (27%) и Москве (27%).

Кризис в полиции

Сложная ситуация наблюдается и в системе МВД. В ряде регионов некомплект личного состава приближается к трети, а в среднем по стране составляет около 19%.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что за год уволился фактически каждый второй участковый. По его словам, те, кто остался, "работают за четверых". Зарплаты годами не индексировались, что ускоряет отток кадров.

В 2025 году количество уволенных из МВД РФ выросло на 7% - до 80 тыс. человек. Это на 40% больше, чем количество новых сотрудников.

Проблемы в гражданском секторе

Кадровый дефицит охватил и гражданские отрасли. В частности, на Дальнем Востоке РФ не хватает даже дворников. Работодатели вынуждены повышать зарплаты и предлагать дополнительные бонусы, чтобы привлечь работников.

Официальный уровень безработицы в России составляет 2,2%, тогда как количество открытых вакансий - около 1,7 млн.

В правительстве РФ признают, что к 2030 году экономике страны необходимо дополнительно привлечь до 12 млн работников