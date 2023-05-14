В Росії жаліються на загибель одразу двох командирів під Бахмутом
Фото: українські військові (Getty Images)
В Росії заявили про загибель одразу двох командирів, які воювали проти наших воїнів під Бахмутом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".
Як розповів представник Міноборони РФ Ігор Конашенков:
- командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова, який курував військами Росії в районі населеного пункту Іванівське, було ліквідовано під час штурму наших воїнів. Зазначається, що командир загинув під час евакуації з поля бою через важкі поранення;
- заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка також було знищено під час штурму наших героїв в Бахмуті. Окупант загинув через множинні осколкові поранення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.