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В Росії жаліються на загибель одразу двох командирів під Бахмутом

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Неділя 14 травня 2023 13:37
В Росії жаліються на загибель одразу двох командирів під Бахмутом Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії заявили про загибель одразу двох командирів, які воювали проти наших воїнів під Бахмутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Як розповів представник Міноборони РФ Ігор Конашенков:

  • командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В'ячеслава Макарова, який курував військами Росії в районі населеного пункту Іванівське, було ліквідовано під час штурму наших воїнів. Зазначається, що командир загинув під час евакуації з поля бою через важкі поранення;
  • заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгена Бровка також було знищено під час штурму наших героїв в Бахмуті. Окупант загинув через множинні осколкові поранення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.

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