В Росії жаліються на загибель одразу двох командирів під Бахмутом

В Росії заявили про загибель одразу двох командирів, які воювали проти наших воїнів під Бахмутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " ТАСС ".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.

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