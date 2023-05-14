ЗСУ знищили ще 620 окупантів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни показали відео жорсткого бою під час штурму окупантів в Донецькій області.

Також нещодавно військові відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П" в Херсонській області.

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