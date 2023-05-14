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ЗСУ знищили ще 620 окупантів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Новость на русском →
Неділя 14 травня 2023 08:13
ЗСУ знищили ще 620 окупантів та десятки артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще 620 окупантів та десятки артсистем (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 620 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже майже 199 тисяч своїх солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 198 880 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків - 3756 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 7325 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 3116 (+21) од.;
  • РСЗВ - 562 (+1) од.;
  • засоби ППО - 314 (+0) од.;
  • літаків - 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 294 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2696 (+31) од.;
  • крилаті ракети - 970 (+0) од.;
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6018 (+7) од.;
  • спеціальна техніка - 404 (+2) од.;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші воїни показали відео жорсткого бою під час штурму окупантів в Донецькій області.

Також нещодавно військові відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження "Муром-П" в Херсонській області.

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