В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом
Фото: украинские военные (Getty Images)
В России заявили о гибели сразу двух полковников, воевавших против наших воинов под Бахмутом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".
Как рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков:
- командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, курировавший войсками России в районе населенного пункта Ивановское, был ликвидирован во время штурма наших воинов. Отмечается, что командир погиб во время эвакуации с поля боя из-за тяжелых ранений;
- заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко также был уничтожен во время штурма наших героев в Бахмуте. Оккупант погиб из-за множественных осколочных ранений.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже почти 199 тысяч своих солдат.
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