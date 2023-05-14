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В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом

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Воскресенье 14 мая 2023 13:37
В России жалуются на гибель сразу двух полковников под Бахмутом Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В России заявили о гибели сразу двух полковников, воевавших против наших воинов под Бахмутом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков:

  • командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, курировавший войсками России в районе населенного пункта Ивановское, был ликвидирован во время штурма наших воинов. Отмечается, что командир погиб во время эвакуации с поля боя из-за тяжелых ранений;
  • заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко также был уничтожен во время штурма наших героев в Бахмуте. Оккупант погиб из-за множественных осколочных ранений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже почти 199 тысяч своих солдат.

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