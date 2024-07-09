В Росії жаліються на "приліт" по підстанції комбінату Курської області (відео)

Зазначається, що кількість постраждалих внаслідок удару уточнюється.

Зокрема ворог стверджує й про атаку на дві заправки. Згідно з даними російського Telegram-каналу, на першій заправці загорілись бензинові колонки, внаслідок чого вогонь почав наближатись до резервуарів із паливом.

На другій заправці без серйозних наслідків.

Вибухи на території Росії

"Бавовна" на території Росії стає дедалі звичним явищем. Українські бійці регулярно завдають ударів по об'єктах ворога, у тому ж числі аеродромах, нафтопереробних заводах або ж підстанціях. Як приклад, сьогодні, 9 липня, вибухи лунали у трьох регіонах країни-терориста. Згідно з даними РБК-Україна, "вибухова ніч" була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки (ГУР).

Також нещодавно були уражені нафтобази в Краснодарській області. Тоді ж здійнялась масштабна пожежа на двох резервуарах з нафтопродуктами.