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В России жалуются на "прилет" по подстанции комбината в Курской области (видео)

Иллюстративное изображение (t.me/mchs_official.jpg)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне жалуются на "прилет" по подстанции Масличного комбината в Судже Курской области. Пока там пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Отмечается, что количество пострадавших в результате удара уточняется.

В частности, враг утверждает и об атаке на две заправки. Согласно данным российского Telegram-канала, на первой заправке загорелись бензиновые колонки, в результате чего огонь начал приближаться к резервуарам с топливом.

На второй заправке без серьезных последствий.

Взрывы на территории России

"Хлопок" на территории России становится все более привычным явлением. Украинские бойцы регулярно наносят удары по объектам врага, в том же числе аэродромах, нефтеперерабатывающих заводах или подстанциях. Как пример, сегодня, 9 июля, взрывы раздавались в трех регионах страны-террориста. Согласно данным РБК-Украина, "взрывная ночь" была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки (ГУР).  

Также недавно были поражены нефтебазы в Краснодарской области. Тогда же поднялся масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.

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