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У Росії збудували новий корабель для ударів по Україні. Він двічі не пройшов випробування

Фото: у Росії збудували новий корабель "Циклон" для ударів по Україні (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти похизувалися новозбудованим малим ракетним кораблем "Циклон", з якого збираються завдавати ударів по Україні. Однак він двічі не пройшов необхідні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За даними росЗМІ, "Циклон" має на борту установки для пуску восьми крилатих ракет типу "Калібр". Це нібито перший за останні 25 років військовий корабель, який "пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включно з комплексом випробувань".

Водночас Плетенчук заявляє, що Росія намагалася провести випробовування у 2021 та у 2022 роках, проте безуспішно.

"Але вони ставлять його в стрій. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", - розповів він.

Російський флот

З початку війни українські сили ліквідували 18 російських кораблів та катерів у тому числі флагман крейсер "Москва".

ВМФ Росії 1 липня 2023 року створив новий Азовський військово-морський округ зі штаб-квартирою в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Швидше за все, він зосередиться на підтримці тилових та контрпартизанських завдань.

У підпорядкуванні Чорноморського флоту округ командуватиме вісьмома бойовими кораблями, зокрема трьома сучасними корветами типу "Каракурт", які можуть запускати крилаті ракети "Калібр".

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