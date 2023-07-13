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В России построили новый корабль для ударов по Украине. Он дважды не прошел испытание

Фото: в России построили новый корабль "Циклон" для ударов по Украине (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты похвастались новым малым ракетным кораблем "Циклон", с которого собираются наносить удары по Украине. Однако он дважды не прошел необходимые испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По данным росСМИ, "Циклон" имеет на борту установки для пуска восьми крылатых ракет типа "Калибр". Это якобы первый за последние 25 лет военный корабль, "прошедший на Керченском судостроительном заводе полный цикл строительства, включая комплекс испытаний".

В то же время Плетенчук заявляет, что Россия пыталась провести испытания в 2021 и 2022 годах, однако безуспешно.

"Но они ставят его в строй. Потому что им нужна картинка, что они что-то запустили, что-то возродили, пополнили свой флот. Однако корабль, основная задача которого - запуск крылатых ракет, ни одного пуска крылатых ракет не осуществил", - рассказал он.

Российский флот

С начала войны украинские силы ликвидировали 18 российских кораблей и катеров, включая флагмана крейсера "Москва".

ВМФ России 1 июля 2023 создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой в оккупированном украинском портовом городе Мариуполь. Скорее всего, он будет сосредоточен на поддержке тыловых и контрпартизанских задач.

В подчинении Черноморского флота округ будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

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