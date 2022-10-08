У Росії заявляють, що внаслідок вибуху на Кримському мосту є жертви

У Росії заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Слідчий комітет РФ заявляє, що в результаті вибуху на Кримському мосту загинули пасажири легкового автомобіля, що знаходився поряд з вантажівкою, яка підірвалася.

"Наразі з води вже піднято тіла двох загиблих - чоловіка і жінка, їхні особи встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Також у Росії запевняють, що встановили особу власника вантажівки. Ним нібито виявився житель Краснодарського краю.