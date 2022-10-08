В России заявляют, что в результате взрыва на Крымском мосту есть жертвы

В России заявляют, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Следственный комитет РФ заявляет, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с взорвавшимся грузовиком.

"В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также в России уверяют, что установили личность владельца грузовика. Им якобы оказался житель Краснодарского края.