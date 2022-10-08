RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявляют, что в результате взрыва на Крымском мосту есть жертвы

Фото: в России заявляют о жертвах в результате взрыва на Крымском мосту (t me chp_crimea)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявляют, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Следственный комитет РФ заявляет, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с взорвавшимся грузовиком.

"В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также в России уверяют, что установили личность владельца грузовика. Им якобы оказался житель Краснодарского края.

Напомним, сегодня на Крымском мосту раздался мощный взрыв, после чего возник пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста, поэтому движение перекрыли.

В России заявляют, что причиной взрыва якобы стал подрыв двигавшегося по мосту грузовика.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымский мостВзрывРоссийская Федерация