У Росії заявляють, що виходити із Запорізької АЕС не збираються

Таким чином у міністерстві країни-агресора, зважаючи на все, "рубають" пропозиції Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про створення демілітаризованої та охоронюваної зони навколо Запорізької АЕС, окупованої військами РФ з березня.

"Ні про який вивід Запорізької АЕС з-під контролю Росії чи передачу управління якійсь "третій стороні" мови бути не може", - заявила Захарова, коментуючи слова голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про те, що експерти близькі до прийнятної угоди між Україною та РФ про створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС, та відповідаючи на запитання представників ЗМІ про можливість передачі управління станції "третій особі".

Також офіційний представник МЗС РФ стверджує, що захоплена українська станція "знаходиться на території Росії та повністю контролюється Росією".

"Ми виходимо з того, що тільки ми можемо забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС", - розповіла вона.

Жодної відповіді від МАГАТЕ на такі заяви з Москви не було.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сподівається досягти домовленості з РФ та Україною щодо захисту Запорізької АЕС до кінця року. У розмові з журналістами La Repubblica він сказав, що "є конкретна пропозиція щодо забезпечення безпеки ЗАЕС, і було досягнуто важливого прогресу", і нагадав про своє обговорення цієї теми під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 11 жовтня.