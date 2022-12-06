В России заявляют, что выходить из Запорожской АЭС не собираются

В министерстве иностранных дел РФ заявляют, что захваченную украинскую Запорожскую атомную электростанцию не собираются выводить из-под контроля России, и якобы только они могут обеспечить ядерную безопасность АЭС.
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Таким образом в министерстве страны-агрессора, судя по всему, "рубят" предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о создании демилитаризованной и охраняемой зоны вокруг Запорожской АЭС, оккупированной войсками РФ с марта.
"Ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или передаче управления какой-то "третьей стороне" речи быть не может", - заявила Захарова, комментируя слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и РФ о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС, и отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности передачи управления станции "третьему лицу".
Также официальный представитель МИД РФ утверждает, захваченная украинская станция "находится на территории России и полностью контролируется Россией".
"Мы исходим из того, что только мы в состоянии обеспечить физическую и ядерную безопасность ЗАЭС", - рассказала она.
Никакого ответа от МАГАТЭ на такие заявления из Москвы не последовало.
Напомним, на прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется достичь договоренности с РФ и Украиной о защите Запорожской АЭС до конца года. В разговоре с журналистами La Repubblica он сказал, что "есть конкретное предложение по обеспечению безопасности ЗАЭС, и был достигнут важный прогресс", и напомнил о своем обсуждении этой темы во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 октября.
Отметим, перед этим 5 декабря представитель МИД РФ Захарова заявила, что Россия обсуждает с МАГАТЭ декларацию по зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее сообщалось, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.