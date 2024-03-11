У Росії заявляють про роботу ППО у двох областях через атаку дронів

У Росії у ніч проти 11 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників у Брянській та Орловській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

Як стверджують в оборонному відомстві країни-агресора, протягом минулої ночі було "припинено спробу" атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території РФ. У ній російське міністерство звинувачує Україну.

У заяві Міноборони РФ вказується, що були перехоплені та знищені шість дронів над цими регіонами.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та два БПЛА над територією Орловської області", - розповіли у відомстві.

Атаки дронів на території РФ

Нагадаємо, вчора, 10 березня, в Міноборони РФ заявляли що у Бєлгородській області вночі та вранці працювали сили та засоби протиповітряної оборони нібито через атаку безпілотників.

Пізніше того ж дня у російському Курську нібито через "приліт" сталася пожежа на нафтобазі.

Перед цим у Міноборони РФ звітували, що в ніч проти 8 березня була нібито відбита масована атака безпілотників, і системи ППО працювали у кількох регіонах. Зокрема, йшлося про збиття дронів над територією Волгоградської та Бєлгородської областей.

Раніше повідомлялося, що 6 березня дрони атакували три регіони - під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.