В России заявляют о работе ПВО в двух областях из-за атаки дронов

В России в ночь на 11 марта работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки беспилотников в Брянской и Орловской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

Как утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессора, в минувшую ночь была "пресечена попытка" атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ. В ней российское министерство обвиняет Украину.

В заявлении Минобороны РФ указывается, что были перехвачены и уничтожены шесть дронов над этими регионами.

"Очередными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области", - рассказали в ведомстве.

Атаки дронов на территории РФ

Напомним, вчера, 10 марта, в Минобороны РФ заявляли, что в Белгородской области ночью и утром работали силы и средства противовоздушной обороны якобы из-за атаки беспилотников.

Позже в тот же день в российском Курске якобы из-за "прилета" произошел пожар на нефтебазе.

Перед этим в Минобороны РФ отчитывались, что в ночь на 8 марта была якобы отражена массированная атака беспилотников, и системы ПВО работали в нескольких регионах. В частности, речь шла о сбитии дронов над территорией Волгоградской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что 6 марта дроны атаковали три региона - под ударом были аэродром, склад и нефтебаза.