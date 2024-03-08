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Росіяни скаржаться на атаки дронів: у яких регіонах нібито працювала ППО

П'ятниця 08 березня 2024 07:43
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Росіяни скаржаться на атаки дронів: у яких регіонах нібито працювала ППО Фото: Росіяни скаржаться на атаки дронів (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росію в ніч проти 8 березня атакували дрони. У деяких регіонах, нібито, працювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони РФ.

Одинадцять дронів росіяни, нібито, знищили над територією Волгоградської області. Один безпілотник, нібито, знищили над територією Білгородської області. Росіяни вважають, що дрони, нібито, були українськими.

"Дежурними засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області, одинадцять БПЛА знищено над територією Волгоградської області", - написали на каналі.

Пізніше Міноборони заявило про "збиття" ще 4, нібито, українські безпілотники.

"Міноборони РФ повідомило про знищення в районі 07.00 за московським часом засобами ППО ще 4 українських БПЛА над територією Волгоградської області", - повідомили російські ЗМІ.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку та повідомив, що Міноборони, нібито, знищили всі дрони. Кількість він не уточнив.

"Сьогодні вранці було відбито атаку БПЛА у Городищенському районі Волгоградської області. Безпілотні літальні апарати знищені силами Міноборони. Вжито заходів щодо забезпечення безпеки мешканців. Жертв і руйнувань немає", - написав Бочаров.

Губернатор Білгородської області те, що трапилося, не коментував.

Атаки дронів по РФ

Раніше ми писали, що дрони атакували три регіони 6 березня. Під ударом були аеродром, склад та нафтобаза.

Також безпілотники атакували нафтобазу у Білгородській області. ГУР підтвердили операцію.

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Волгоград Бєлгородська область
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