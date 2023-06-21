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У Росії заявили про збиття дронів на підльоті до складів військової частини під Москвою

Фото: дрони збили на підльоті до військової частини у Московській області РФ 21 червня (t.me/vorobiev_live)
Автор: Наталія Гурковська

У РФ заявили про збиття двох безпілотників, які нібито збиралися атакувати склади однієї з військових частин у Московській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Московської області Андрія Воробйова.

Так, безпілотники збили в Наро-Фомінському міському окрузі у селищі Калінінець Московської області.

"Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин у результаті протидії військових", - написав він.

За його словами, нібито руйнувань та постраждалих немає і навіть нібито було знайдено уламки.

"Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена", - додав він.

Як пише Радіо Свобода, у цьому районі якраз дислокується 15-й мотострілковий полк Таманської дивізії в Підмосков'ї.

Крім того, безпілотник упав і в Новій Москві - вибухнув у небі біля села Лукіно, перед цим пролунав гучний вибух. Нині на місці працюють екстрені служби. Місце події оточено.

Як повідомлялось, під Москвою (РФ) стався вибух у небі над населеним пунктом Лукіно в районі Нової Москви вранці у середу, 21 червня. Причиною інциденту називають невідомий безпілотник.

Зазначимо, що безпілотники не вперше атакують Москву - 30 травня у Москві було зафіксовано нібито "нашестя" БПЛА. Місцеві ЗМІ нарахували понад 30 безпілотників, тоді як у Міноборони РФ заявили лише про 8, які нібито були збиті. А 3 травня нібито було здійснено нібито атаку на Кремль.

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