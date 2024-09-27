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"Захід погодив Буданова на президента": в Україні спростували фейк російської пропаганди

П'ятниця 27 вересня 2024 22:43
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"Захід погодив Буданова на президента": в Україні спростували фейк російської пропаганди Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські ЗМІ поширюють інформацію, що кандидатуру начальника ГУР Кирила Буданова погоджено на пост президента України. Росіяни заявляють, що це нібито узгодили між собою західні спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPRAVDI.

Що передувало

У низці ЗМІ з'явилась інформація про те, що керівник ГУР Кирило Буданов нібито планує стати наступним президентом України. Засоби масової інформації заявляють, що такий план вже узгодили в ЦРУ та МІ-6.

Ці дані кремлівські пропагандисти створили на основі "власних джерел", заяв зрадника Олега Царьова та неіснуючих результатів опитування КМІС.

Спростування фейку

Як заявляють у SPRAVDI, такі дані є черговим російським фейком.

Адже опитування КМІС, на яке посилаються російські ЗМІ, було опубліковане у червні 2024 року з нагоди п'ятиріччя перебування Володимира Зеленського на посаді президента. Опитування містить винятково дані про динаміку рівня довіри до глави держави і політичної партії "Слуга народу". У ньому не оцінювався "політичний рейтинг" Буданова.

Окрім цього варто зауважити, що колишній нардеп Царьов з 2014 року перебуває на території РФ та окупованих територіях України. Він активно співпрацює з російськими спецслужбами та регулярно поширює фейки.

І основне - Буданов неодноразово заявляв про відсутність у нього політичних амбіцій.

"Вкид про Буданова – це частина інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію військово-політичного керівництва України", - сказано у повідомлені.

Фейки РФ за участю Буданова

Російські медіа неодноразово поширювали фейкові новини про керівника ГУР Кирила Буданова. Наприкінці березня вони вигадали фейк із залученням колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, нібито замінивши його на Буданова, щоб "довести" причетність України до теракту в "Крокус Сіті" під Москвою 22 березня.

Раніше кремлівські пропагандисти також вигадали фейк про нібито смерть Кирила Буданова, використавши логотип одного з українських ЗМІ для поширення цієї неправдивої інформації.

Крім того, у червні 2023 року німецьке видання Stern спростувало російський фейк, згідно з яким голова ГУР МО Кирило Буданов нібито перебуває в комі.

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