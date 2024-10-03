В России заявили о задержании украинских разведчиков. В ЦПД опровергли

Российские пропагандисты заявили, что ФСБ якобы задержало сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако это - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.