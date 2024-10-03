В России заявили о задержании украинских разведчиков. В ЦПД опровергли
Российские пропагандисты заявили, что ФСБ якобы задержало сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако это - фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Как отмечается, российские пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о том, что ФСБ якобы задержала сотрудников ГУР, пытавшихся проникнуть в Россию с территории Литвы, чтобы "собрать информацию о защищенности границы и похитить ребенка".
"Центр верифицировал эту информацию - она фейковая. Также информация абсолютно бессмысленна и не имеет ничего общего с реальностью. Украинская разведка не использует подобных методов. Это заявление - очередная провокация спецслужб РФ", - подчеркнули в ЦПД.
Российские фейки
Напомним, сегодня в России заявили, что Украина пыталась ударить по Курской АЭС. Однако эта информация не соответствует действительности.
Также недавно российские СМИ распространяли информацию, что кандидатуру начальника ГУР Кирилла Буданова согласовали на пост президента Украины. Россияне заявили, что это якобы согласовали между собой западные спецслужбы. Такие данные являются очередным российским фейком.
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