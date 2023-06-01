У РФ заявили про атаку на пункт "Шебекіно" та бої на кордоні з Україною: що вібдувається

"На кордоні Росії та України йде бій. За попередніми даними, диверсанти атакували МАПП "Шебекіно" за допомогою танків. Їх стримують прикордонники та бійці Міноборони", - пише Telegram-канал Baza.

Також у російських пабликах пишуть, що Маслова Пристань перекрила дорогу в бік Шебекіно.

Перед цим у самому місті був нічний обстріл. Попередньо, один із снарядів потрапив до будівлі місцевого МВС.

Перед цим було організовано часткову евакуацію, і частину жителів вирішили залишити місто.

Заява Легіону "Свобода Росії" про ситуацію на кордоні

Вранці на Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення щодо того, що відбувається на кордоні України та РФ.

"Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!" - йдеться у публікації.

Бійці РДК оголосили початок другої фази операції

Представники підрозділу "Російський добровольчий корпус", своєю чергою, опублікував у мережі відеозвернення, в якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.

"Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села та села. Залишайтеся у своїх будинках або пройдіть в укриття! РДК не воювала і не воює з мирним населенням!" - йдеться у заяві.

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