В РФ заявили об атаке на пункт "Шебекино" и боях на границе с Украиной: что происходит

"На границе России и Украины идет бой. По предварительным данным диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны", - пишет Telegram-канал Baza.

Также в российских пабликах пишут, что у Масловой Пристани была перекрыта дорога в сторону Шебекино.

Перед этим в самом городе был ночной обстрел. Предварительно, один из снарядов попал в здание местного МВД.

Перед этим была организована частичная эвакуация, и часть жителей решили покинуть город.

Заявление Легиона "Свобода России" о ситуации на границе

Утром на Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение относительно происходящего на границе Украины и РФ.

"Наши побратимы передают привет с украино-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!" - говорится в публикации.

Как отметил представитель ЛСР, очень скоро они выдвинуться вновь на территорию РФ, чтобы "принести свободу, мир и спокойствие".

"Грайворон - это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию - от Белгорода до Владивостока. Чтобы в МОскве был поднят бело-сине-белый флаг свободы", - сказал боец ЛСР.

Бойцы РДК объявили начало второй фазы операции

Представители подразделения "Русский добровольческий корпус", в свою очередь, опубликовал в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.

"Путинская армия снова бьёт по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже российские села и деревни. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевала и не воюет с мирным населением!" - говорится в заявлении.

Операция в Белгородской области

Напомним, 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", помогающие Украине обороняться от вторжения оккупантов, объявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что целью РДК и ЛСР является создание зоны безопасности на границе РФ с Украиной, чтобы оградить мирных украинцев от обстрелов, а также они намерены "свергнуть путинский режим".

Сами бойцы заявляли о том, что они уже на второй день рейда смогли уничтожить мотострелковую роту армии РФ (около 150 человек) и захватить вражескую технику. В последний день мая "РДК" показал видео со своей операции в приграничных районах Белгородской области.

Ситуация в российском регионе

С утра российские власти заявили о новых ночных обстрелах Шебекино в Белгородской области. По данным губернатора региона, ранены 5 человек, в том числе полицейский и охранник моста. Якобы город за ночь обстреляли даже несколько раз, использовав "Град". Снаряды попали в центр и по окраинам населенного пункта.

Днем ранее губернатор Гладков признал, что ситуация в городе - "ухудшается". Также он рассказал, что сообщил о ситуации российскому диктатору Владимиру Путину.

Добавим также, что пограничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. На днях губернатор Гладков заявил, что лично попал под обстрел.

Добавим, что 31 мая он заявил, что Шебекино попало под обстрел, и местные власти заявили о пострадавших и объявили о плане эвакуации населения в другие регионы. Также в Белгороде рассказывали о ночных взрывах в городе.