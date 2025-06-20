У Росії заявили, що Маск просить політичного притулку: що про це каже політолог

У Росії заявили, що американський мільярдер Ілон Маск начебто звернувся з проханням про політичний притулок. Однак ця інформація викликає чимало сумнівів.

Віцеспікер Державної думи від партії Нові люди Владислав Даванков сьогодні під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що Міністерство закордонних справ Росії нібито отримало запит щодо надання політичного притулку американському мільярдеру Ілону Маску.

"Мені здається - це якась повна дурня. В тому плані, що Маск, звичайно, людина ексцентрична, специфічна, але я не думаю, що він збирається, якщо й буде кудись їхати зі Сполучених Штатів, то він буде їхати в Російську Федерацію", - сказав політолог.

Рейтерович зазначив, що американський мільярдер немає проблем щодо того, щоб поїхати в будь-яку іншу країну.

"Може, до речі, вони (росіяни - ред.) переплутали просто щось з його батьком, який нещодавно в Росію їздив. (Його звати - ред.) Еррол Маск, дуже схожі імена, якщо не сильно розбиратися, то можна переплутати". - припустив експерт.

Водночас знову повторивши, що, якщо мова дійсно про Ілона Маска, то це більше схоже "на якусь там чергову дурню, яку розганяють росіяни".

"Тому що це дуже складно собі представити. І давайте так. Якщо ми навіть на секунду уявимо, що Ілон Маск вирішив так зробити, то мені здається, єдиною людиною, яка категорично буде проти цього і по якій це дуже сильно вдарить - це (президент США, - ред.) Дональд Трамп. Тому і не факт, що Маску дозволять щось подібне зробити", - підсумував він.