В России заявили, что Маск просит политического убежища: что об этом говорит политолог
В России заявили, что американский миллиардер Илон Маск якобы обратился с просьбой о политическом убежище. Однако эта информация вызывает немало сомнений.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог Игорь Рейтерович.
Вице-спикер Государственной думы от партии Новые люди Владислав Даванков сегодня во время Петербургского международного экономического форума заявил, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос о предоставлении политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску.
"Мне кажется - это какая-то полная ерунда. В том плане, что Маск, конечно, человек эксцентричный, специфический, но я не думаю, что он собирается, если и будет куда-то ехать из Соединенных Штатов, то он будет ехать в Российскую Федерацию", - сказал политолог.
Рейтерович отметил, что у американского миллиардера нет проблем относительно того, чтобы поехать в любую другую страну.
"Может, кстати, они (россияне - ред.) перепутали просто что-то с его отцом, который недавно в Россию ездил. (Его зовут - ред.) Эррол Маск, очень похожие имена, если не сильно разбираться, то можно перепутать". - предположил эксперт.
В то же время снова повторив, что, если речь действительно об Илоне Маске, то это больше похоже "на какую-то там очередную ерунду, которую разгоняют россияне".
"Потому что это очень сложно себе представить. И давайте так. Если мы даже на секунду представим, что Илон Маск решил так сделать, то мне кажется, единственным человеком, который категорически будет против этого и по которому это очень сильно ударит - это (президент США, - ред.) Дональд Трамп. Поэтому и не факт, что Маску позволят что-то подобное сделать", - подытожил он.
Конфликт Трампа и Маска
Напомним, что в начале этого месяца между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом произошел громкий и открытый конфликт.
Мужчины начали бросаться заявлениями друг против друга после того, как бизнесмен перестал быть близким советником Трампа, что уже стало сигналом о разрыве одного из самых влиятельных политических альянсов современной Америки.
Владелец SpaceX и Tesla Inc. назвал "мерзким" проект закона президента о налогах и расходах, а Трамп взамен выразил разочарование своим экс-советником, назвав его сумасшедшим.
Маск, который потратил сотни миллионов долларов на поддержку кампании Трампа на прошлогодних выборах, немедленно ответил в соцсети, заявив, что президент неблагодарный и что без его поддержки не оказался бы в Белом доме.
Во время конфликта Трамп заявил, что "самый простой способ сэкономить средства" в федеральном бюджете - это "прекратить" правительственные контракты с компаниями, принадлежащими Маску.
В тот же день акции Tesla упали на 14%, а рыночная стоимость компании снизилась более чем на 150 млрд долларов - самое большое падение за день в истории компании.
Однако уже утром 11 июня Маск публично пошел на уступки в конфликте и заявил, что "перегнул палку" своими жесткими постами в отношении Трампа.
Подробнее о причинах и последствиях конфликта, - читайте в нашем авторском материале.
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