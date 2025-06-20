В России заявили, что Маск просит политического убежища: что об этом говорит политолог

В России заявили, что американский миллиардер Илон Маск якобы обратился с просьбой о политическом убежище. Однако эта информация вызывает немало сомнений.

Вице-спикер Государственной думы от партии Новые люди Владислав Даванков сегодня во время Петербургского международного экономического форума заявил, что Министерство иностранных дел России якобы получило запрос о предоставлении политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску.

"Мне кажется - это какая-то полная ерунда. В том плане, что Маск, конечно, человек эксцентричный, специфический, но я не думаю, что он собирается, если и будет куда-то ехать из Соединенных Штатов, то он будет ехать в Российскую Федерацию", - сказал политолог.

Рейтерович отметил, что у американского миллиардера нет проблем относительно того, чтобы поехать в любую другую страну.

"Может, кстати, они (россияне - ред.) перепутали просто что-то с его отцом, который недавно в Россию ездил. (Его зовут - ред.) Эррол Маск, очень похожие имена, если не сильно разбираться, то можно перепутать". - предположил эксперт.

В то же время снова повторив, что, если речь действительно об Илоне Маске, то это больше похоже "на какую-то там очередную ерунду, которую разгоняют россияне".

"Потому что это очень сложно себе представить. И давайте так. Если мы даже на секунду представим, что Илон Маск решил так сделать, то мне кажется, единственным человеком, который категорически будет против этого и по которому это очень сильно ударит - это (президент США, - ред.) Дональд Трамп. Поэтому и не факт, что Маску позволят что-то подобное сделать", - подытожил он.