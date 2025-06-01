У Росії заявили, що атака СБУ на авіабази не зірвала завтрашні перемовини

Переговори України та РФ

Завтра, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів делегацій України та Росії. Москва обіцяє представити так званий "меморандум" зі своїм баченням припинення вогню.

Україна наполягала, щоб росіяни надіслали свої пропозиції до зустрічі у Стамбулі, але Москва проігнорувала це.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації на завтрашні переговори. Очолює українську команду міністр оборони Рустем Умєров. До її складу також увійшли представники Офісу президента, МЗС, Генштабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський зазначив, що Україна у Стамбулі запропонує Росії повне і безумовне припинення вогню.

Відзначимо, що перед переговорами СБУ здійснила безпрецедентну атаку на російські авіабази. Під ударом були чотири аеродроми - уражено щонайменше 41 літак типів Ту-95, Ту-22М3, а також А-50. Більше про спецоперацію СБУ "Павутина" - у матеріалі РБК-Україна.

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