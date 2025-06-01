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У Росії заявили, що атака СБУ на авіабази не зірвала завтрашні перемовини

Стамбул, Неділя 01 червня 2025 23:12
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У Росії заявили, що атака СБУ на авіабази не зірвала завтрашні перемовини Фото: РФ заявила, що атака СБУ не зірвала переговори у Стамбулі (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У російські делегації запевнили, що масована атака СБУ на аеродроми не завадить переговорам з Україною у Стамбулі 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони РФ Олександра Фоміна, якого цитують росЗМІ.

Фомін є членом російської делегації на переговорах у Стамбулі, які мають відбутися у понеділок, 2 червня.

Коментуючи, чи вплине атака СБУ на проведення переговорів у Стамбулі, він заявив: "Переговори будуть".

Варто зазначити, що російська делегація, яку очолює помічник диктатора Володимир Мединський, вже приїхала до Туреччини. Після прибуття в Стамбул Мединський відмовився відповідати на питання журналістів, зокрема і про атаку України. Він сказав, що всі коментарі нібито будуть завтра.

Переговори України та РФ

Завтра, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів делегацій України та Росії. Москва обіцяє представити так званий "меморандум" зі своїм баченням припинення вогню.

Україна наполягала, щоб росіяни надіслали свої пропозиції до зустрічі у Стамбулі, але Москва проігнорувала це.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації на завтрашні переговори. Очолює українську команду міністр оборони Рустем Умєров. До її складу також увійшли представники Офісу президента, МЗС, Генштабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки.

Зеленський зазначив, що Україна у Стамбулі запропонує Росії повне і безумовне припинення вогню.

Відзначимо, що перед переговорами СБУ здійснила безпрецедентну атаку на російські авіабази. Під ударом були чотири аеродроми - уражено щонайменше 41 літак типів Ту-95, Ту-22М3, а також А-50. Більше про спецоперацію СБУ "Павутина" - у матеріалі РБК-Україна.

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