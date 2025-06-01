В России заявили, что атака СБУ на авиабазы не сорвала завтрашние переговоры

В российской делегации заверили, что массированная атака СБУ на аэродромы не помешает переговорам с Украиной в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, которого цитируют росСМИ.

Стоит отметить, что российская делегация, которую возглавляет помощник диктатора Владимир Мединский, уже приехала в Турцию. По прибытии в Стамбул Мединский отказался отвечать на вопросы журналистов, в том числе и об атаке Украины. Он сказал, что все комментарии якобы будут завтра.

Комментируя, повлияет ли атака СБУ на проведение переговоров в Стамбуле, он заявил: "Переговоры будут".

Фомин является членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, которые должны состояться в понедельник, 2 июня.

Переговоры Украины и РФ

Завтра, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций Украины и России. Москва обещает представить так называемый "меморандум" со своим видением прекращения огня.

Украина настаивала, чтобы россияне прислали свои предложения до встречи в Стамбуле, но Москва проигнорировала это.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации на завтрашние переговоры. Возглавляет украинскую команду министр обороны Рустем Умеров. В ее состав также вошли представители Офиса президента, МИД, Генштаба, СБУ, Службы внешней разведки.

Зеленский отметил, что Украина в Стамбуле предложит России полное и безусловное прекращение огня.

Отметим, что перед переговорами СБУ осуществила беспрецедентную атаку на российские авиабазы. Под ударом были четыре аэродрома - поражено не менее 41 самолет типов Ту-95, Ту-22М3, а также А-50. Больше о спецоперации СБУ "Паутина" - в материале РБК-Украина.

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