В Росії заявили про роботу ППО у Підмосков'ї через безпілотник

За його словами, протиповітряною обороною нібито був знищений БПЛА у Подільську.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", - йдеться в заяві Собяніна

Також московський мер розповів, що попередньо на місці падіння уламків "руйнувань та постраждалих немає". На місці триває робота правоохоронних органів та екстрених служб.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - написав він.

Атаки дронів на Москву та область

Нагадаємо, як і в інших регіонах РФ, у Московській області також час від часу скаржаться на "атаки безпілотників". Так, наприклад, близько року тому у Москві та області повідомляли про "наліт" дронів, деякі з яких врізалися у житлові будинки. Також російські ЗМІ писали, що в атаці 30 травня 2023-го брали участь 32 дрони, з яких нібито 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

Зауважимо, що росЗМІ розповідали, що представники преси отримали деякі вказівки від Адміністрації президента РФ щодо висвітлення атаки безпілотників на Москву та Московську область.

Додамо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ запевнили, що атаки безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора.

Раніше також повідомлялося, що у січні поточного року в Московській області скаржилися на вибухи через атаку дрона.