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У Росії заявили про падіння дрона на нафтобазу

Фото: у Росії дрон впав на нафтобазу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили, що нібито дрон упав на нафтобазу в ніч на 1 листопада. Це сталося у Ставропольському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ставропольського краю Володимира Владімірова в Telegram.

"Цієї ночі на території нафтобази у Світлограді впав безпілотник", - написав він.

За словами чиновника, у результаті атаки нібито постраждалих немає, а місці працюють відповідні служби.

При цьому у мережі публікували відео влучання безпілотника. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загорянням. Були пошкоджені резервуари нафтобази. Проте згодом російські Telegram-канали видалили відео.

 

Варто додати, Міністерство оборони РФ заявляє, що вночі російська ППО "знешкодила" аж 83 дрони. З них 36 - над Курською областю, 20 - над Брянською, 12 - у Криму, 8 - над Воронезькою, 4 - над Орловською, 3 - над Бєлгородською.

Ставропольський край межує з Ростовською областю та Краснодарським краєм. Відстань до міста Світлоград від кордону з Україною становить близько 600 км.

скриншот google.com/maps

Україна "полює" на НПЗ в Росії

Українські воїни здійснили вже десятки операцій з ураження російських нафтобаз та нафтопереробних заводів. Під удар потрапляють ворожі об'єкти як в Росії, так і на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Нагадаємо, 7 жовтня Сили оборони атакували нафтовий термінал у Феодосії. Внаслідок атаки пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень, а на території вибухали резервуари.

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