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В России заявили о падении дрона на нефтебазу

Фото: в России дрон упал на нефтебазу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что якобы дрон упал на нефтебазу в ночь на 1 ноября. Это произошло в Ставропольском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ставропольского края Владимира Владимирова в Telegram.

"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник", - написал он.

По словам чиновника, в результате атаки якобы пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

При этом в сети публиковали видео попадания беспилотника. На кадрах можно было увидеть, что произошел взрыв с последующим возгоранием. Были повреждены резервуары нефтебазы. Однако позже российские Telegram-каналы удалили видео.

 

Следует добавить, Министерство обороны РФ заявляет, что ночью российская ПВО "обезвредила" 83 дрона. Из них 36 - над Курской областью, 20 - над Брянской, 12 - в Крыму, 8 - над Воронежской, 4 - над Орловской, 3 - над Белгородской.

Ставропольский край граничит с Ростовской областью и Краснодарским краем. Расстояние до Светлограда от границы с Украиной составляет около 600 км.

скриншот google.com/maps

 

 

Украина "охотится" на НПЗ в России

Украинские воины совершили уже десятки операций по поражению российских нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. Под удар попадают вражеские объекты как в России, так и на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Напомним, 7 октября Силы обороны атаковали нефтяной терминал в Феодосии. В результате атаки пожар на нефтебазе длился почти неделю, а на территории взрывались резервуары.

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Российская ФедерацияНПЗПожарАтака дронов