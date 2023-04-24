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У Росії заявили про падіння безпілотника під Москвою: звинувачують Україну

Фото: у Росії заявили про падіння безпілотника під Москвою (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в Підмосков'ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки. Росіяни стверджують, що БПЛА нібито українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Безпілотника виявила місцева мешканка в лісовому масиві неподалік Ногінська вдень 23 квітня. Вона повідомила поліцію, що за 300 метрів від свого будинку знайшла великий літальний апарат", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують проросійські Telegram-канали, БПЛА, що впав, нібито виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, довжиною 3,5 метра.

"Зважаючи на все, у нього закінчилося паливо в баку. Усередині дрону було виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині", - допускають росіяни.

Також стверджується, що імовірно безпілоіник "був споряджений зарядами C-4".

"Вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрону близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотника - поки що невідомо", - додають в мережі.

Нагадаємо, нещодавно в РФ заявляли про падіння "саморобного дрона" біля заводу з виробництва ракет у Підмосков'ї.

Додамо, до цього росіяни заявляли про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області.

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