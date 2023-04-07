Росіяни заявили про падіння безпілотників у Підмосков'ї та Курській області

У РФ сьогодні, 7 квітня впав безпілотник у Підмосков'ї. Також росіяни кажуть про "збиття" БПЛА і в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"У Підмосков'ї впав безпілотний літальний апарат. Інцидент стався у селі Чудинове під Чеховом", - пише Telegram-канал "112".

Тим часом у мережі повідомили, що Підмосков'ї впав російський безпілотник нібито "під час випробувань".

"Безпілотник, що впав у Підмосков'ї, виявився навчальним. БПЛА належить російській компанії "Супердрон", яка проводила навчання у районі села Чудинове. Безпілотник упав за 150 метрів від дачних будинків", - пише Telegram-канал Baza.

Натомість неспокійним видався день для росіян і в Курській області. В мережі повідомили, що там нібито "збили український БПЛА "Лелека-100", який "намагався розвідати інформацію про позиції російської техніки".

Фото: у Курській області росіяни заявили про "збиття українського безпілотника" (breakingmash)

Нагадаємо, нещодавно в російському Кірєєвську, що знаходиться за 200 км до Москви заявили про вибух через безпілотник.

Також ми писали, що в Росії біля залізничної станції, яка з'єднує Москву й Калугу виявили уламки безпілотника, на якому було написано "Слава Україні".

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