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В России заявили о падении беспилотника под Москвой: обвиняют Украину

Фото: в России заявили о падении беспилотника под Москвой (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Подмосковье упал беспилотник с 17 кг взрывчатки. Россияне утверждают, что БПЛА якобы украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Беспилотника обнаружила местная жительница в лесном массиве неподалеку от Ногинска днем 23 апреля. Она сообщила полиции, что в 300 метрах от своего дома нашла большой летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Как утверждают пророссийские Telegram-каналы, упавший БПЛА якобы оказался UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра.

"Учитывая все, у него закончилось топливо в баке. Внутри дрона было обнаружено около 30 брикетов массой по 570 г со взрывчатым веществом внутри", - допускают россияне.

Также утверждается, что предположительно беспилотник "был снаряжен зарядами C-4".

"Взрывотехникам пришлось работать на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник - пока неизвестно", - добавляют в сети.

Напомним, недавно в РФ заявили о падении "самодельного дрона" возле завода по производству ракет в Подмосковье.

Добавим, до этого россияне заявляли о падении беспилотников в Подмосковье и Курской области.

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