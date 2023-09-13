В Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф

Російські пропагандисти розповідали про нібито "надсучасний й непробивний" танк Т-80БВМ. Нацгвардійці провели для ворожої техніки власне випробування.
Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про «надсучасний і непробивний» танк Т-80БВМ. Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування", - пише Клименко.
Як відзначив Клименко, внаслідок випробувань з'ясувалось, що російська бляшанка чудово горить й вибухає.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби 12 вересня, українські воїни ліквідували ще 590 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила 270350 військових.
Тим часом бійці Сил спеціальних операцій показали процес знищення пункту управління росіян дронами.
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