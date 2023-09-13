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В Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф

Фото: в Росії заявили про "непробивний" танк Т-80БВМ, Нацгвардія розвіяла міф (Mil.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російські пропагандисти розповідали про нібито "надсучасний й непробивний" танк Т-80БВМ. Нацгвардійці провели для ворожої техніки власне випробування.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про «надсучасний і непробивний» танк Т-80БВМ.  Аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування", - пише Клименко. 

Як відзначив Клименко, внаслідок випробувань з'ясувалось, що російська бляшанка чудово горить й вибухає. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби 12 вересня, українські воїни ліквідували ще 590 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація втратила  270350 військових.

Тим часом бійці Сил спеціальних операцій показали процес знищення пункту управління росіян дронами. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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