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В России заявили о невозможности демилитаризации ЗАЭС и назвали циничную причину

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Москва, Понедельник 17 октября 2022 22:54
В России заявили о невозможности демилитаризации ЗАЭС и назвали циничную причину Фото: Россия не готова создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС Россия на данный момент считает невозможной.

Об этом заявил замглавы делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины", - заявил Воронцов.

По его словам, ЗАЭС не может оставаться без охраны российских военных, поскольку это создает возможности для наступления ВСУ. Он добавил, что охранять ЗАЭС продолжат подразделения Росгвардии.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС. По его словам, ситуация на станции неприемлема, и необходимы немедленные действия для ее защиты.

Также мы писали, что Россия увеличила число личного состава российских оккупационных войск на территории Запорожской атомной электростанции и перебросила в Крым иностранных боевиков.

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