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В Росії заявили про масовану атаку дронів вночі і роботу ППО у п'яти областях

Ілюстративне фото: в низці областей РФ працювала ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У Воронезькій області (РФ) внаслідок атаки безпілотника та роботи ППО сталася пожежа в Острогозькому районі. Цей регіон став вже п'ятим у ніч проти 29 липня, де велася робота із відбиття "нальоту" дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram та губернатора Воронезької області Олександра Гусєва.

Як стверджується в ранковій заяві оборонного відомства країни-агресора, засобами ППО начебто було "перехоплено та знищено" 39 безпілотників, а саме: 

  • 19 БПЛА - у Курській області, 
  • 9 безпілотників - у Бєлгородській області, 
  • 5 дронів - у Брянській області,
  • 3 БПЛА - у Воронезькій області, 
  • 3 безпілотники - у Ленінградській області.

У нічній дроновій атаці по об'єктах на території РФ міністерство традиційно звинувачує Україну.

Щодо якихось наслідків роботи ППО та відбиття цього повітряного нападу у регіонах в російському відомстві нічого не кажуть. 

Натомість воронезький губернатор вранці повідомив, що в регіоні засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ) начебто був виявлений та "придушений" безпілотник в Острогозькому районі.

"Під час його падіння було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі Газопровід", - розповів російський чиновник.

Він заявив, що сталася пожежа, яку вже загасили, й обійшлося без постраждалих, а на місце направлено оперативні служби.

Атака дронів у Росії 29 липня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у Бєлгородській області пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, і була уражена підстанція у селищі Томаровка, на якій спалахнула пожежа.

Крім того, влада Курської області заявляла про начебто збиття засобами ППО 13 БПЛА літакового типу, але в мережі казали про вибухи та "прильоти" в регіоні в низці районів, та про ураження підстанції.

Також в Орловській області через удар безпілотника сталася пожежа на електропідстанції, що підтвердив місцевий губернатор.

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Воронежская областьАтака дронів