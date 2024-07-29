В Росії заявили про масовану атаку дронів вночі і роботу ППО у п'яти областях

Як стверджується в ранковій заяві оборонного відомства країни-агресора, засобами ППО начебто було "перехоплено та знищено" 39 безпілотників, а саме:

19 БПЛА - у Курській області,

9 безпілотників - у Бєлгородській області,

5 дронів - у Брянській області,

3 БПЛА - у Воронезькій області,

3 безпілотники - у Ленінградській області.

У нічній дроновій атаці по об'єктах на території РФ міністерство традиційно звинувачує Україну.

Щодо якихось наслідків роботи ППО та відбиття цього повітряного нападу у регіонах в російському відомстві нічого не кажуть.

Натомість воронезький губернатор вранці повідомив, що в регіоні засобами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби (РЕБ) начебто був виявлений та "придушений" безпілотник в Острогозькому районі.

"Під час його падіння було пошкоджено об'єкт комунальної інфраструктури у селищі Газопровід", - розповів російський чиновник.

Він заявив, що сталася пожежа, яку вже загасили, й обійшлося без постраждалих, а на місце направлено оперативні служби.

Атака дронів у Росії 29 липня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у Бєлгородській області пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників, і була уражена підстанція у селищі Томаровка, на якій спалахнула пожежа.

Крім того, влада Курської області заявляла про начебто збиття засобами ППО 13 БПЛА літакового типу, але в мережі казали про вибухи та "прильоти" в регіоні в низці районів, та про ураження підстанції.

Також в Орловській області через удар безпілотника сталася пожежа на електропідстанції, що підтвердив місцевий губернатор.